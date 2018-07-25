MLB》強！紅雀新秀生涯首度先發 6.1局無安打

紅雀隊左投岡伯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀隊官網排名第九的新秀岡伯爾（Austin Gomber）在今天對上紅人的比賽中投了6.1局的無安打比賽，可惜第七局被明星球員沃托 （Joey Votto）擊出右外野方向安打破功，隨後又被蘇亞雷斯 （Eugenio Suarez）打出追平的兩分全壘打，無關勝負退場。

紅人主砲蘇亞雷斯在第七局擊出追平比數的全壘打。（美聯社）

6月上旬就上到大聯盟的岡伯爾在這段期間都是擔任後援投手的工作，不過由於紅雀隊幾名主力先發近日都待在傷兵名單上，也讓岡伯爾得到生涯首次先發的機會。

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最終岡伯爾以6.1局被擊出2支安打掉2分、6次三振2次保送的成績坐收。他還在第七局上半敲出生涯的第一支安打。

而昨天同樣生涯首次先發的龐瑟迪里昂（Daniel Poncedeleon）先發七局也沒被擊出任何安打，兩名投手新秀接連挑戰無安打比賽讓人驚奇。再算上明天預計要登板的佛雷爾提（Jack Flaherty），紅雀隊將自1997年以來，連續三場比賽都由新秀球員先發主投。

本場比賽一路激戰到11局，紅雀隊靠著佛勒（Dexter Fowler）敲出超前比分的兩分彈，再靠著終結者諾里斯（Bud Norris）關門成功，以4:2擊敗紅人隊，勉強保住五成勝率。