亞運棒球》業餘好手過半數 許總:不容忽視的戰力

亞運台灣隊在台持續揮汗操兵。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕亞運棒球台灣隊持續在台操兵，總教練許順益已有初步戰力佈署規劃，同時他也擔心投手戰力，屆時比賽若有危機，換投會明快果決。

台灣隊開路先鋒預計交給來自台電的戴如量，許總表示，戴如量擅長攻擊速球，速度又快，是第一棒最理想人選，第二棒由國際賽經驗豐富的林瀚擔綱，第三棒是隊長林加祐，具長打能力又可以助攻推進，最重要的是大賽不易怯場。

請繼續往下閱讀...

至於第四、五、六棒為職棒選手蘇智傑、詹子賢、林承飛，先發主戰捕手重責，許總交給合庫子弟兵黃佳瑋，他說，黃佳瑋在剛結束的荷蘭哈連盃打擊率近5成，蹲捕功力不錯，加上台電的陳瑞慕，兩人有經驗又熟悉團隊戰術，捕手戰力讓他很放心。

台灣首戰26日對南韓，預計由林樺慶先發，27日對香港、28日對印尼，先發投手暫定分別為林政賢、林宇祥，晉級下一輪有可能會對上日本、中國，許總表示，目前對日、中戰的先發投手還沒定案，現在也暫時不去想是否會進金牌戰。

許總認為，這次亞運台灣隊內野以業餘好手為班底，守備他有信心，也是球隊優勢，比較擔心的是投手戰力不足，他說，「這次我們帶11名投手，到時候比賽投手調度會滿快的，一有狀況馬上換投，只要順利止血，後半段還有追趕機會。」

同時，許總也期待陣中打者不分職業和業餘，都能跳出來扮演關鍵角色，他說，長期以來國際賽台灣隊遭遇好投手常「貧打」，過去大賽都有優質打者扛責任，例如陳金鋒，亞運期待蘇智傑、詹子賢或其他業餘打者能有好表現。

亞運台灣棒球隊24名球員當中，有過半數的14名業餘球員，其中合庫佔8人、台電5人、另1人來自台北市成棒隊，許總強調，「不要小看這些業餘選手，他們選擇留在合庫和台電，是職棒逃兵，其實實力都不錯，加上長期待在培訓隊，國際賽經驗豐富，很適合打短期盃賽。」

★亞運棒球台灣隊預測先發打線

棒次 球員（所屬球隊） 守位

1 戴如量（台電） 中外野手

2 林瀚（合庫） 二壘手

3 *林加祐（合庫） 一壘手

4 蘇智傑（統一獅） DH

5 詹子賢（中信兄弟） 右外野手

6 林承飛（Lamigo桃猿） 游擊手

7 陳偉志（台電） 三壘手

8 黃佳瑋（合庫） 捕手

9 申皓瑋（富邦悍將） 左外野手

*林加祐為台灣隊長。

★亞運棒球台灣隊預測先發投手

8.26對南韓:林樺慶（Lamigo桃猿）

8.27對香港:林政賢（富邦悍將）

8.28對印尼:林宇祥（台北興富發）

亞運台灣隊總教練許順益。（記者羅志朋攝）