MLB Live》大谷拚單季10轟 楚奧特陽春砲助天使追分

2018/08/01 10:00

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

天使

 0 0 0 1 2 2 1 6 10 0

光芒

 0 1 2 7 0 0 0 10 12 0

 

AB

H

BB

SB

K

R

HR

AVG

大谷翔平

4

0

0

0

2

0

0

0.254

AB：打數 H：安打 BB：保送 SB：盜壘 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第七局

楚奧特敲出陽春砲，本季第30轟出爐，天使以6：10落後。

第六局

里西諾（Jose Briceno）在一三壘有人敲出帶有1分打點的左外野安打，卡胡也補上一支安打，打回球隊第5分，大谷翔平吞下單場第2K。

第五局

卡胡敲出2分砲，本季第13轟出爐，大谷翔平擊出中外野飛球出局。

第四局

天使展開反攻，楚奧特敲出左外野二壘安打，普侯斯在1人出局後適時擊出左外野安打，幫助天使追回1分。

天使先發投手史卡格（Tyler Skaggs）4下大崩盤，先是被高梅茲（Carlos Gomez和培瑞茲（Michael Perez）連續安打掉分，隨後再投出保送，史密斯敲安攻佔滿壘，梅爾獲得保送擠回1分，達菲擊出帶有1分打點的安打，羅伯森再靠著觸身球擠回1分，就算換上後援投手N.拉米瑞茲（Noe Ramirez，也壓不住光芒兇猛砲火，克隆敲出左外野安打，打回第8分，高梅茲單局第二次打擊，敲出帶有2分打點的中外野安打，光芒該局灌進7分，失分都記在史卡格身上，他僅投3.1局就失了10分。

第三局

3上，大谷翔平遭到三振。

3下，史密斯（Mallex Smith）敲出二壘安打，梅爾（Kevin Kiermaier）掃出三壘安打送回第2分，隨後再靠著隊友的內野滾地球，跑回本壘再添1分。

第二局

鮑爾斯（Jake Bauers）敲出陽春砲，本季第8轟，光芒先馳得點。

第一局

天使開路先鋒卡胡（Kole Calhoun）首局首打席敲安，大谷翔平擊出內野飛球出局，楚奧特遭到三振，阿普頓（Justin Upton）獲得保送，普侯斯（Albert Pujols）敲出中外野飛球出局，首局無功而返。

雙方先發名單

天使

1. Kole Calhoun  RF
2. 大谷翔平  DH
3. Mike Trout  CF
4. Justin Upton  LF
5. Albert Pujols  1B
6. David Fletcher  SS
7. Kaleb Cowart  2B
8. Jose Briceno  C
9. Jefry Marte  3B

先發投手：Tyler Skaggs 

光芒

1. Kevin Kiermaier  CF
2. Matt Duffy  3B
3. Daniel Robertson  2B
4. C.J. Cron  DH
5. Jake Bauers  1B
6. Carlos Gomez  RF
7. Michael Perez  C
8. Willy Adames  SS
9. Mallex Smith  LF

先發投手：Ryne Stanek

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