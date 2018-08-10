NBA》無法釋懷？ 克利夫蘭當地報社暗諷詹姆斯

詹姆斯身著騎士球衣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然不至於再次燒毀球衣，但「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的第二次離去仍讓克利夫蘭感到傷心。當地報紙《誠懇家日報》（Plain Dealer）近日發佈了一篇關於新球季湖人首次做客克利夫蘭的頭條新聞，而悄悄地表達了他們對於詹姆斯的不滿。

跟據近日公佈的賽程表，詹皇轉戰的湖人將於美國時間11月21號做客克利夫蘭。看看誠懇家日報是如何為這件事下標題的：「波爾（Lonzo Ball）和湖人將於11月21號造訪快貸球館」並在副標題寫道：「前騎士球員詹姆斯預計將會出場」。

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《誠懇家日報》此編排是要給詹姆斯難堪：讓一位尚未證明自己的菜鳥代表詹姆斯所屬的球隊。眾所接知，詹姆斯現在就是湖人的老大哥，儘管波爾潛力十足，但論聯盟的地位、實力與成就，都遠遠不及詹姆斯。故意將波爾說成是湖人的門面，就是想要貶低詹姆斯的地位。

Never change spurned local headline writer... pic.twitter.com/vLCU0LAVoI — Kris Atteberry （@tteberry） 2018年8月9日

詹姆斯在2010年時曾高調轉隊熱火，導致當時許多騎士球迷大為震怒，紛紛燒毀詹姆斯的球衣表達憤怒。在2014年回歸騎士後，詹姆斯帶領騎士年年進冠軍賽並摘下隊史首冠，可謂勞苦功高。但愛之深責之切，今年詹姆斯的離去，仍讓當地媒體暗暗地嘲諷了一番。

網友留言表示對此篇頭條新聞記者Chris Fedor的讚賞：「如果你有關注Chris，你會發現他有完美的諷刺性」、「我很確定連詹姆斯也會笑」。

即將成為詹皇小老弟的波爾，曾說最崇拜的偶像就是詹姆斯。（資料照，美聯社）