足球》薩拉又進球！利物浦主場大勝西漢姆聯創紀錄

薩拉為利物浦先馳得點。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超18/19賽季首輪，「紅軍」利物浦坐鎮主場迎戰西漢姆聯，利物浦靠著上季進球王薩拉（Mohamed Salah）率先破門，以及前鋒馬內（Sadio Mane）梅開二度，終場以4：0大勝西漢姆聯，拿下新賽季首勝。

上半場第19分鐘，利物浦左後衛羅伯森（Andrew Robertson）禁區內左路傳中，後點跟上的薩拉右腳破門，助紅軍取得領先。第45分鐘，羅伯森傳球至禁區，中場米爾納（James Milner）再傳給馬內破網，上半場結束紅軍取得2球領先。

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比賽來到下半場第53分鐘，前鋒菲爾米諾（Roberto Firmino）禁區外圍助攻給馬內起右腳勁射破門，隨後第88分鐘替補上陣的前鋒史德瑞吉（Daniel Sturridge）再踢進錦上添花的一球，最終利物浦以4球之差擊敗對手，收下勝利。

賽後利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）表示：「這是一個非常好的開局，雖然不是很完美，但真得很出色，過程比我想像的還要好。」談到新援凱塔（Naby Keita）的表現，克洛普說：「他今天有很好的發揮，從一開始他就適應的非常快，我當然很高興，這也是我們所期待的。」

值得一提的是，兩隊近4次聯賽的對戰中，利物浦都攻進4球，同時創造了紅軍的隊史紀錄，之前僅有熱刺對上斯托克城時能有這樣的表現，利物浦儼然成為西漢姆聯的剋星。

馬內單場梅開二度。（路透社）

紅軍三叉戟慶祝進球。（法新社）

紅軍新援凱塔發揮出色。（路透社）