亞洲盃男排賽》不敵衛冕軍伊朗 台灣明與日本爭銅挑戰最佳成績

台灣對伊朗，台灣隊黃世豪（右）網前扣殺。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕地主台灣隊今天在第六屆亞洲盃男子排球賽四強戰，遭遇衛冕軍伊朗，台灣隊每局都力挽狂攬，但終場以19：25、20：25、23：25，遭對手橫掃，無緣決賽，明天將與日本隊爭銅牌，同時挑戰隊史最佳紀錄。

台灣隊最終敗給伊朗，明日與日本爭銅。（記者王藝菘攝）

伊朗平均身高達198公分，台灣隊預賽首戰以1：3落敗，這場四強戰伊朗求勝欲更高，伊朗隊今天不斷成功突破台灣防守，攻擊落點都很到位，台灣隊則是每次要追分，總是缺一口氣，又被伊朗氣勢壓過。

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台灣隊總教練陳裕安表示，全隊太在意成績，想尋求突破，影響發揮，臨場的提點好像太慢，不過他欣慰的是，球隊打出一種不放棄、可以反敗為勝的精神，這是很好的，以前所看不到的東西。

明天將與日本隊爭奪銅牌，台灣隊過去最佳曾兩次以第四名作收，陳裕安表示，日本隊人員預賽與複賽有些變化，四強賽前有觀察他們的慣性與舉球員策略等，回去再進一步分析、討論。

台灣隊劉鴻杰。記者王藝菘攝）

台灣隊黃建逢（圖中）網前扣殺。（記者王藝菘攝）

台灣隊黃世豪（左）網前扣殺。（記者王藝菘攝）

台灣隊最終敗給伊朗。（記者王藝菘攝）