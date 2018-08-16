MLB》伍雷納丟156公里砸超級新人 勇士明星嗆沒品（影音）

2018/08/16 12:51

（影片來源：大聯盟官網

〔體育中心／綜合報導〕勇士超級新人阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）連5場開轟、近三戰首局首打席全壘打，創下紀錄，未料今天對馬林魚之戰，開賽第一球就被馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）丟一顆97.5英哩觸身球，阿庫尼亞左手肘挨球吻，引發雙方衝突。勇士明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）嗆這舉動非常沒品。

阿庫尼亞挨球後，勇士總教練史尼特克（Brian Snitker）立即到場上理論，之後被趕出場。他表示，「那舉動真是丟臉，這個年輕人就是在打比賽，做他喜愛的事。」

阿庫尼亞在第二局前就退場，手部有些疼痛，仍在檢查中。史尼特克認為，阿庫尼亞沒有被球直接砸到手肘，他是因抽筋而退場。史尼特克指出，就算馬林魚要砸人也應該丟變化球。

「這不是我知道的馬林魚。」佛里曼賽後表示，「那就只是伍雷納，我不明白，根本沒意義。」他認為伍雷納故意砸人的舉動非常沒品、也沒種；勇士投手麥卡錫（Brandon McCarthy）表示，伍雷納舉動根本是「垃圾棒球」。

根據ESPN指出，伍雷納開賽第一球丟97.5英哩砸阿庫尼亞，這是他生涯先發中最快的球速。此外，伍雷納本季已有11次觸身球，並列國家聯盟最多。

兩隊發生衝突。（法新社）

勇士超級新人阿庫尼亞挨球吻。（法新社）

馬林魚先發投手伍雷納砸人退場。（美聯社）

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