NCAA》爆表的天賦 杜克雙星統治加拿大

R·J·巴瑞特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管例行賽尚未開打，陣容天賦爆表的杜克大學已經在加拿大巡迴表演賽展示了他們恐怖的潛力。在陣中兩位潛力新人：灰狼後衛T.瓊斯（Tyus Jones）的弟弟Tre Jones和ESPN全國排名第三的Cam Reddish都因傷缺陣的前提下，杜克大學仍靠著雙星R·J·巴瑞特（RJ Barrett）和威廉森（Zion Williamson）優異的表現統治了加拿大。

第一戰對上連兩屆加拿大大學聯賽亞軍的懷雅遜大學，杜克在R·J·巴瑞特全場最高34分、威廉森29分13籃板聯手出擊下，以86：67輕取對手。

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第二戰面對多倫多大學，R·J·巴瑞特再砍35分9籃板、威廉森挹注24分，終場96：60大勝對手。

這兩場比賽中，狀元熱門、加拿大裔的R·J·巴瑞特面對家鄉球隊絲毫不手軟，身高6呎7吋（201公分）的他，卻能頂替Tre Jones擔任球隊的先發後衛，足見其全能的身手。儘管總命中率不算高效（約4成8）、外線能力不穩定（第一戰僅8投2中），但做為身高6呎7吋的側翼選手，卻能夠擔任後衛並連兩場得到最高分，證明了R·J·巴瑞特不管在先天條件、技術上都超乎常人，具有成為NBA巨星的潛力。

威廉森則更令人驚艷。早在高中時期他就以驚人的彈跳力與爆發力著名，但外線能力以及位置模糊一直以來都是外界對於威廉森的質疑。沒想到他第一戰三分球4投3中展示自己能夠投外線，更抓下13籃板證明自己能鞏固禁區。讓人意外的是，比賽中威廉森露了幾手妙傳工夫，讓人不禁遐想他成為全能前鋒的發展空間。另外，威廉森的體能超乎想像，以他129公斤的體重卻有速度、力量與爆發力，讓大學層級的對手完全扛不住這頭禁區猛獸。多次空拋接力、拉竿切入以及驚天爆扣，讓對手只能眼睜睜看著威廉森主宰比賽。

不過儘管兩人前途不可限量，ESPN仍指出杜克大學仍有許多隱憂。第一，傷病問題。除了Tre Jones和Cam Reddish，後衛Alex O'Connell第一戰也受傷離場。過多的傷兵勢必是K教練要頭疼的問題；第二， 威廉森究竟該打哪個位置。在陣中已經有諸多後衛，甚至R·J·巴瑞特也能打的情況下，威廉森勢必要打4、5號。雖然他具有能夠4、5號雙挑的能力，但仍須確定好他的定位，否則很難與其他傳統名校對抗；第三，威廉森的外線和R·J·巴瑞特的失誤。儘管第一戰4投3中，威廉森向來不以外線為強項，倘若他能發展出穩定的外線能力，將大大增高自己的天花板；R·J·巴瑞特雖然能打控衛，但第一戰失誤多達5個，他仍需要降低自己的失誤率。

威廉森。（資料照，法新社）