MLB》塞揚大熱門同場較勁 諾拉技壓薛哲助費城人止4連敗

諾拉是本季國聯塞揚大熱門。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與國民3連戰最終場，上演本屆國聯塞揚大熱門對決，諾拉（Aaron Nola）技壓薛哲（Max Scherzer），率領費城人以2：0完封國民，終止4連敗。

費城人王牌諾拉今對決國民塞揚薛哲，兩人上演精彩投手戰，成功壓制對方打線，前6局兩隊合計僅出現4安都沒有得分，賀雷拉（Odubel Herrera），7局上敲出關鍵2分砲，幫助費城人率先打破僵局，終場就以2：0完封國民。

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諾拉此役繳出8局無失分的優質先發，被敲出5支安打，另外投出9次三振，拿下本季第15勝；悲情吞下本季第6敗的薛哲，主投7局只被敲出2安失2分，另有4次保送和10次三振，諾拉在國聯勝投榜上也只差薛哲1勝。

賀雷拉敲出致勝2分砲。（今日美國）

費城人總教練卡普勒（Gabe Kapler）賽後也盛讚子弟兵的表現，力挺諾拉是自己心目中的塞揚獎得主，「我相信他比薛哲和德葛隆（Jacob deGrom）更有機會能奪獎，數據可以說明一切，而他今天擊敗薛哲，同時也證明了自己的能耐。」

諾拉本季出賽25場，拿下15勝3敗，連2季勝場數上雙，更是生涯單季新高，防禦率僅2.13，高居國聯第二，而169K排在國聯第四。

薛哲雖繳出優質先發，但仍吞下本季第6敗。（法新社）