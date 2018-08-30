MLB》遭164公里強襲球擊中左腕 普萊斯緊急退場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪主場對馬林魚之戰，先發左投普萊斯（David Price）被強襲球打中左腕，僅投3局就退場，初步X光檢查未發現骨折，將接受進一步詳細檢查。

普萊斯2局上被敲陽春彈，3局上挨連續安打，被馬林魚取得3：1領先，2出局後一顆外角變速球，被狄恩（Austin Dean）掃成投手前強襲球，普萊斯閃避不及，被102.6英哩（約164.2公里）火球直擊投球側的左手手腕。

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普萊斯被球打中手腕後，仍奮力下丘往一壘狂奔，及時補位完成刺殺，結束對手進攻，普萊斯隨後退場，由維拉斯奎茲（Hector Velazquez）接手。球團表示初步X光未發現骨折，但普萊斯尚須接受進一步檢查。

紅襪在普萊斯退場後大爆發，7局下猛打15人次，單局5支長打狠灌11分，以14：6逆轉贏球，這是馬林魚隊史第2次單局被打11分，上回也是被紅襪血洗，2003年7月作客波士頓，首局就被紅襪狂轟14分。

目前尚不確定普萊斯是否會進傷兵名單，他在明星賽後累積4勝0敗，期間防禦率僅1.09，今天3局投47球意外傷退，此役無關勝敗。紅襪輪值已有王牌塞爾（Chris Sale）高掛免戰牌，塞爾因左肩發炎缺陣將近2週。

普萊斯遭強襲球擊中。（法新社）

普萊斯下丘奔向一壘。（法新社）

普萊斯及時補位完成刺殺。（法新社）