MLB》帶出隊史首冠 太空人提前續約總教練

Four more years! Four more years!



Congratulations, AJ Hinch! https://t.co/E5u6lWNmSV pic.twitter.com/XlKdm0Buo7 — Houston Astros （@astros） 2018年8月30日

〔體育中心／綜合報導〕太空人去年勇奪隊史首冠，球團今宣布與總教練辛奇（A.J. Hinch）續約4年，辛奇至少能執教到2022年球季結束，將成為隊史任期第2長的總教練。

太空人賽前舉辦記者會，正式與總教練辛奇續約，球隊老闆、總管和棒球事務長穿正裝出席，教練團與多位明星球員也到場。總教練辛奇相當感謝球員與同事力挺，也對球團的信任滿懷感恩，不忘幽默表示：「誰會不想簽約、當太空人隊總教練！」

請繼續往下閱讀...

雖然執教不滿4年，但辛奇已深得球員喜愛，球星艾圖維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）、史普林格（George Springer）和柏格曼（Alex Bregman）在攝影席開心合照，談到自家總教練都是讚不絕口。

去年世界大賽MVP史普林格說，太空人隊能有現在的成就，是因為總教練一路拉拔球員，讓球員們做自己、盡情享受比賽，這並非許多人能做到，柏格曼則說，總教練相信、並且信任球員，這是兩件最重要的事。

辛奇在2015年接下太空人兵符，執教第一年就率球隊打進季後賽，去年勇奪隊史首座世界大賽冠軍，今年很有希望挑戰衛冕，太空人目前暫居分區第一，領先第2的隊伍2.5場勝差。

辛奇這次續約4年，至少會執教到2022年球季結束，將成為隊史任期第2長的總教練，僅次Bill Virdon的8年，有機會刷新隊史總教練任期紀錄，續約細節將與球團再做討論。