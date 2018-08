MLB》帶出隊史首冠 太空人提前續約總教練

Four more years! Four more years! Congratulations, AJ Hinch! https://t.co/E5u6lWNmSV pic.twitter.com/XlKdm0Buo7

〔體育中心/綜合報導〕太空人去年勇奪隊史首冠,球團今宣布與總教練辛奇(A.J. Hinch)續約4年,辛奇至少能執教到2022年球季結束,將成為隊史任期第2長的總教練。

太空人賽前舉辦記者會,正式與總教練辛奇續約,球隊老闆、總管和棒球事務長穿正裝出席,教練團與多位明星球員也到場。總教練辛奇相當感謝球員與同事力挺,也對球團的信任滿懷感恩,不忘幽默表示:「誰會不想簽約、當太空人隊總教練!」

雖然執教不滿4年,但辛奇已深得球員喜愛,球星艾圖維(Jose Altuve)、柯瑞亞(Carlos Correa)、史普林格(George Springer)和柏格曼(Alex Bregman)在攝影席開心合照,談到自家總教練都是讚不絕口。

去年世界大賽MVP史普林格說,太空人隊能有現在的成就,是因為總教練一路拉拔球員,讓球員們做自己、盡情享受比賽,這並非許多人能做到,柏格曼則說,總教練相信、並且信任球員,這是兩件最重要的事。

辛奇在2015年接下太空人兵符,執教第一年就率球隊打進季後賽,去年勇奪隊史首座世界大賽冠軍,今年很有希望挑戰衛冕,太空人目前暫居分區第一,領先第2的隊伍2.5場勝差。

辛奇這次續約4年,至少會執教到2022年球季結束,將成為隊史任期第2長的總教練,僅次Bill Virdon的8年,有機會刷新隊史總教練任期紀錄,續約細節將與球團再做討論。

The squad came out to support their Skip during today's press conference. pic.twitter.com/yA9bEVCIup