高球》戴爾科技錦標賽第1回合 潘政琮並列16名

潘政琮今在戴爾科技錦標賽暫居16名。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡季後賽第2戰，戴爾科技錦標賽今天完成第1回合，台灣好手潘政琮繳出69桿暫時並列16名。英格蘭的羅斯以65桿完賽，1桿之差暫居領先。

潘政琮今天從後9洞開球，打了8洞賺不到博蒂，還在第14洞誤入沙坑吞下柏忌。還好第18洞長洞他兩桿攻上果嶺，順利到博蒂。

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轉回前9洞小潘的鐵桿發威，又連抓兩鳥，戰至第6洞再賺博蒂，排名上升，可惜第7洞長洞第2桿打下沙坑，吞了第2個柏忌，沒辦法留在前10名內，他以低於標準桿2桿的69桿並列16名。

暫居領先的羅斯，這回合打下6個博蒂、無柏忌，完美的65桿作收，在TPC Boston球場又有機會爭冠軍。

15年前，羅斯剛轉成職業選手不久，那時他獲得贊助商名額在TPC Boston出賽，那時第1回合他打出63桿，最後名列第3，也免試保送取得美巡賽全卡，15年來他已經在美巡賽拿過9次冠軍，還奪下2016年里約奧運高爾夫金牌。不過，這麼多年來他回到TPC Boston參賽，始終無法重現63桿的好成績，今天打出65桿算是比較接近的佳作。

目前羅斯僅以1桿之差領先蘇格蘭的諾克斯和墨西哥的安瑟；美國的布萊德利、克爾克、侯斯勒和伍德蘭都打出67桿，暫時並列第4。「老虎」伍茲首回合乏善可陳，72桿完賽，暫時並列57名。