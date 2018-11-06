NBA》「新龍王」雷納德不在 暴龍靠2人撐腰本季最快10勝

羅利在亂軍中傳球。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了「新龍王」雷納德（Kawhi Leonard）不打緊，今日在客場靠著主控羅利（Kyle Lowry）穿針引線、伊巴卡（Serge Ibaka）百分百命中率，暴龍以124：111擊敗爵士，不僅取得4連勝，也成為東部首支進帳10勝的隊伍。

雷納德不在，聯盟助攻王羅利是陣中一哥，他繳出17分、11籃板與7籃板，替補范維利特（Fred VanVleet）也是17分外帶6助攻，阿努諾比（OG Anunoby）挹注17分，西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻16分。

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值得一提的是，雷納德火力空缺由伊巴卡補上，他從前役的17投15中，轟進生涯新高34分，此仗替補上陣又8投全進，攻下17分、5籃板。

伊巴卡（左）阻擋盧比歐進攻。（USA TODAY Sports）

爵士表現最佳為後衛柏克斯（Alec Burks）攻下22分，「法國巨塔」戈貝爾（Rudy Gobert）14分、12籃板，但猶他軍在主場三分球僅31投8中，命中率才25.8％，罰球更是離譜41投27中，在手感低迷下難與東部強權暴龍抗衡，尤其主控盧比歐（Ricky Rubio）更是10次出手、命中1球，包括三分球4投皆墨。