NBA》「宇宙勇」的神奇魔力！浪人加入勇士變成寶

麥金尼今天對灰熊板凳出發拿14分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）和K.湯普森（Klay Thompson）今天對上灰熊聯手攻下49分，加上勇士前鋒麥金尼（Alfonzo McKinnie）扮演奇兵，第3節帶動14：0的攻勢，助隊一舉拉開比分奠定勝基，最終以117：101收下8連勝。

26歲的籃球浪人麥金尼過去並沒有太過顯赫的表現，他曾在去年短暫披上暴龍球衣，14場比賽平均每場貢獻1.5分0.5籃板，各項數據都相當不起眼，今年他在參加勇士季前訓練營也早有最壞打算，不過，奇蹟就在這一刻降臨，麥金尼沒被裁掉而是收到留隊通知。

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得到跟衛冕軍一同打拚的難得機會，麥金尼把握出賽時間，日前對公牛砍下生涯新高19分外帶10助攻，今天關鍵時刻又挺身而出開啟球隊攻勢，麥金尼展現高效率表現，全場9投6中就拿到14分。

總計麥金尼開季11場比賽，平均14.7分鐘的上場時間，5成77的投籃準星拿到6.8分、另有4.1籃板，確實為勇士的板凳注入不少能量，拓荒者後衛麥考倫（CJ McCollum）都不禁驚呼，「勇士根本挖到寶！麥金尼打超好！」勇士教頭柯爾（Steve Kerr）也大力讚賞：「他（麥金尼）真的是我們今年最大的驚喜，他上場就把握機會！」

美國媒體知名記者史密斯（Stephen A Smith）還說：「該好好記住他的名字。」，只不過糗的是，史密斯還打錯名字，讓麥金尼轉發推特糾正，應該是「Alfonzo McKinnie」而非「ALFONSO McKINNEY」。



勇士目前暫以10勝1敗排西部第一，今年保留冠軍陣容衝擊衛冕，加上板凳奇兵適時助力，若之後再迎來禁區猛將卡森斯（DeMarcus Cousins）傷癒歸隊，勇士在聯盟的地位將變得更加難以撼動。