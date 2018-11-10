NBA Live》林書豪當「板凳暴徒」 老鷹首節還是被活塞打爆

2018/11/10 09:12

球隊

第一節

第二節

第三節

第四節

總分

活塞

40

7

 

 

47

老鷹

20

8

 

 

28

 

投籃

三分

罰球

助攻

籃板

抄截

失誤

阻攻

得分

林書豪

2-5

0-2

0-0

2

0

2

0

0

4

第一節

老鷹防守形同紙糊，內外都遭活塞攻陷，開賽不到4分鐘的時間被打出一波14：5的攻勢，活塞的G.羅賓森（Glenn Robinson III）連拿5人，取得23：7領先，迫使老鷹喊出暫停，林書豪在比賽中段上場。

林書豪籃下妙傳給隊友，戴德蒙（Dewayne Dedmon）後仰跳投命中，活塞喊出暫停後，林書豪演出神偷抄截，發動快攻上籃得分，比賽剩下3分14秒之際，林書豪又演出漂亮抄截，妙傳給隊友得分，不過，下一波進攻的外線出手並未命中。

林書豪雖然防守時賠上犯規，讓對手演出四分打，但最後45.9秒上籃得手，林書豪首節5投2中拿到4分外帶2助攻2抄截。

第二節

第三節

第四節

賽前報導

林書豪本季轉戰老鷹後沒有得到太多機會，特別是前一場對尼克之戰，關鍵決勝節教練團仍選擇讓更有經驗的他枯坐板凳，此調度讓球迷感到費解，甚至出現為他抱不平的聲浪，不過，林書豪仍抱持正面積極態度。

相關新聞：不獲老鷹重用被冰凍在板凳 林書豪IG發文

今天林書豪在老鷹活塞賽前再度發文，「用盡所有時間與他人比較、追逐別人，你會發現你已經喪失自我了，所以做最好的自己吧！」

林書豪本季出賽11場皆為板凳出發，繳出平均4成55的投籃命中率，可以攻下8.9分2.5助攻1.6籃板。

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