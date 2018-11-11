羽球》指控中國男雙內戰打假球 丹麥好手轟「作弊」有陰謀論

世界排名第二的男雙組合李俊慧與劉雨辰止步福州公開賽八強。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國福州公開賽男雙8強賽上演「內戰」，第2種子李俊慧與劉雨辰打滿3局，最終以15：21、21：14、19：21不敵譚強和何濟霆，單看比數是場你來我往的拉鋸戰，但丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）卻在賽後直指，這場比賽根本是「打假球」，還分析其背後的「陰謀論」。

男單世界排名第30的維汀哈斯近日在臉書及推特發文，痛批兩組人馬技術性放水，「他們第一局只打了9分鐘，很多發球都直接發出底線，第二局還是繼續這樣的情況，很多球也都打成界外球，而且差了很多，大概有1.5到2公尺吧，在這樣等級的比賽根本不會發生才對！」

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維汀哈斯發了一篇長文痛批中國選手，並在留言處回覆網友，推測中國選手應該是教練指示才這麼做，為的是能夠保留中國組合的戰力打下一場，因此此役很多時候都沒用盡全力打球，比賽內容相當敷衍。

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「這場糟糕的比賽讓我想到倫敦奧運，當時有4對組合嘗試輸掉比賽，我沒在開玩笑，這真的很糟。」維汀哈斯氣憤的說，「這真的是一大污點。但幸好這場比賽沒播。因為這根本就是違反比賽規則，損害比賽的公正性，這就是作弊，真的看了都覺得很噁心，羽球場上不該出現這樣的情況。」維汀哈斯接著說，「但這會被處罰嗎？可能不會，畢竟很難找到證據，不過如果你看過更多世界巡迴賽級別的比賽，你會知道發生什麼事。」

「這2組都該被取消資格才對。」最後維汀哈斯在文末寫道，「儘管中國對羽毛球有不少貢獻，但遺憾的是，他們在某些方面阻礙了羽球的發展。」

維汀哈斯的發文引起網友熱烈討論，據他的說法，有很多球員也有發現這樣的情況，而且已經告知BWF（世界羽聯），不過，官方目前並沒有任何回應。

男雙決賽今天壓軸登場，譚強和何濟霆將與印尼世界第一吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）爭冠。