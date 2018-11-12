中職》留隊爭冠續拚「五冠神全」 林益全不行使FA

富邦悍將林益全（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕本季取得自由球員資格的富邦悍將強打林益全，今天在個人官方臉書粉絲團公布將不會實行自由球員權利，力拚繳出「五冠神全」的成績，將會努力團隊貢獻為總冠軍做好準備。

林益全今天在個人臉書粉絲團表態不行使FA，他認為在還沒完成對自己的期許之前，想先放下自己，專注為團隊貢獻應有戰力，一起為總冠軍努力。

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林益全表示，職業生涯來到第十年，幾度與總冠軍擦身而過，最後在2016年首嘗總冠軍香檳，那種滿足感、榮譽感深深刻在心中，因此對總冠軍的渴望不減反增，促使我更有動力去拚下一個金盃，不斷尋找變得更強的可能性，今年成績沒有達到自我設定的高標，也沒能和大家一起拋彩帶，讓我倍感遺憾，更沒心思多想實行自由球員權利這件事。

林益全也指出，在台灣目前制度下，能獲得自由球員權利是十分難得的事，對於爭取更高自我價值實現、促進球員自由流動、給選手更多發揮空間、製造話題刺激球迷進場等都有正面意義，「身為資深球員的我，也有責任去嘗試現今制度的所有可能性，試著替未來營造更好環境，但我心裡總難忘懷，那個沒把自己做到最好的遺憾，所以才多花了一點時間整理思緒，最後決定先把自己的權利放下。」他說。

林益全感謝這段時間大家對他的關心與支持，雖然沒有跟隨球隊秋訓，但他會讓球迷看到他的改變，再拚出下一個黃金十年，拚出當年的「五冠神全」，不管未來會如何，都會努力為團隊貢獻最大戰力，奪下一個又一個總冠軍。

林益全去年季前與悍將簽下2年合約，取得自由球員的時間延後到今年季後，但他今年月薪高達80萬元，轉隊費是年薪的125%，高達1200萬元，比中信兄弟前年網羅林智勝、鄭達鴻共支付1170萬元還多，這也成為他行使自由球員權利的最大障礙。