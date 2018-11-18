NBA》D.格林對獨行俠缺陣 勇士教練一番話讓人臆測

勇士教練柯爾（右）賽前宣布D.格林（左）因傷缺陣。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在與獨行俠賽前宣布D.格林（Draymond Green）缺陣的消息，因腳趾傷勢休息一段時間，不確定何時會復出，但球迷顯然對這樣的理由並不買帳。

D.格林先前因和杜蘭特（Kevin Durant）起爭執而被禁賽一場，雖然D.格林日前對火箭之戰隨即復出，還強調和杜蘭特的不愉快正式落幕，不過，今天賽前又突然傳出因腳趾傷勢高掛免戰牌的消息。

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勇士教練柯爾（Steve Kerr）在賽前球隊投籃練習結束後說道，「我們決定讓他（D.格林）休息一段時間，不確定會多久，他腳指扭到的傷勢仍存在，所以今天對獨行俠比賽不會上場，可能明天對馬刺的比賽也是。」

D.格林突如其來的傷停消息一出引來不少網友臆測，有球迷就說：「看來Draymond已經是停賽模式了」、「看起來不是只有腳指傷勢未減緩，還有其他問題存在吧」、「不是腳傷，是跟KD有關係吧」、「跟之前甜瓜的不明病因缺賽雷同？」、「我聞到交易的味道」。

D.格林前場復出上陣打24分鐘表現不佳，3投0中沒有任何分數進帳，另抓下5籃板、傳5助攻，同時也發生5次失誤，勇士86：107慘敗火箭。