全國桌球賽》大難不死 李佳陞／楊恆韋男雙封王

李佳陞（左）／楊恆韋聯手摘下全國錦標賽男雙冠軍。（桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕昨天才聯手摘下混雙冠軍的李佳陞、鄭先知，今天在107年全國桌球錦標賽男、女雙打乘勝追擊，李佳陞和師弟楊恆韋在「一銀內戰」以4:0擊退林學佑／葉致緯，拿下個人生涯第二座全國賽男雙冠軍﹔鄭先知和劉馨尹也在決賽以4:0解決國泰學妹蔡豐恩／許伊宸，衛冕女雙冠軍，也是鄭劉配4年內第三度封后。

4年前和廖振珽攜手奪下男雙冠軍的李佳陞，去年全運會改和楊恆韋搭檔，他們在資格賽就是以直落三敗給賴啟鑑／蔡睿峰。

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今天兩組人馬又在8強賽狹路相逢，李佳陞／楊恆韋第二、三局都在9:9時被對手幸運球擊潰，打完前三局以7:11、13:15、9:11陷入絕境。

李佳陞（左）／楊恆韋聯手摘下全國錦標賽男雙冠軍。（桌協提供）

第四局，李佳陞／楊恆韋好不容易以11:2扳回一城﹔沒想到第五局又遭遇亂流，落入3:9險境。李佳陞表示:「其實當時我並沒有看比分，也沒有多想，只求把球打進。」

結果神奇的事情發生了，李佳陞／楊恆韋不但以11:9將對手定桿拿下第五局，隨後再以11:7、11:5再下兩城，演出不可思議的大逆轉。

死裡逃生的李佳陞／楊恆韋，四強賽再以4:0擊退合庫組合黃建都／張順紘，決賽面對林學佑／葉致緯，雖然比數都咬得很緊，最終仍以11:9、11:9、11:5、12:10過關。

鄭先知（右）和劉馨尹衛冕女雙冠軍，也是她們4年內第三度封后。（桌協提供）

國泰組合鄭先知（左）和劉馨尹衛冕女雙冠軍。（桌協提供）