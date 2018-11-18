SBL》最大咖洋將梅奧表現普普 達欣紙糊防守被台啤轟破百分

梅奧發揮不佳，在場下休息。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕第16季SBL今日在桃園巨蛋續戰，備受矚目「史上最大咖」達欣31歲的梅奧（O.J. Mayo）在台灣初登場雖受到球迷熱烈掌聲，但上半場表現卻差勁，即使下半場稍有振作，達欣以85：106不敵台啤，無緣開紅盤。

梅奧上半場表現荒腔走板，上陣9分56秒，出手5次、命中1顆三分球，拿到3分、1助攻及1抄截，卻也有3失誤。他在第三節有所振作，雖單節進帳11分，但達欣防守宛如紙糊，難將落後差距縮小，只能使綠衫軍揚長而去。

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梅奧此役14投僅中4球，攻下14分、6助攻、2籃板，211公分大洋將麥克連（Anthony McClain）拿到6分、12籃板與2阻攻，至於梅奧在第四節雖有上陣，但球團提前宣佈其因腳傷，無法出席賽後記者會，結果又現身。他坦言，身體狀況並未到最佳狀況，會趕緊把自己準備好。

梅奧運球過人。（記者陳志曲攝）

達欣本土表現最佳是老將林宜輝26分進帳，宋宇軒取17分，皆比梅奧出色。不過，達欣此仗罰球準星不見，團隊20罰僅中6球。

台啤洋將「歐洲連線」愛德（Seskus Edvinas）191公分、塞瑟夫（Ihor Zaytsev ）211公分，其中愛德在去年瓊斯盃代表立陶宛職業隊來台征戰，曾單場狂轟50分，這次上半場飆17分，全場出手17次、命中9球，包括5顆三分球，轟下24分、9籃板，火力大勝梅奧，塞瑟夫繳出21分、15籃板「雙十」成績單，成力煥進帳15分，隊長主控蔣淯安15分、10助攻及4抄截。

麥克連進攻籃框。（記者陳志曲攝）

台啤愛德拉竿上籃。（記者陳志曲攝）

呂濟而快攻上籃。（記者陳志曲攝）

台啤教頭周俊三。（記者陳志曲攝）

台啤蔣淯安三分跳投。（記者陳志曲攝）

梅奧（右）遭台啤成力煥（左）嚴加看管。（記者陳志曲攝）

台啤周伯勳（中）籃下進攻。（記者陳志曲攝）