蘇智傑DH稱職 3打點進帳

蘇智傑（記者方賓照攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊新人蘇智傑自從首安出爐後壓力釋放，打擊率突破3成且已敲出5發全壘打。

蘇智傑首次先發是守二壘，由於主力二壘手林志祥歸隊，他最近暫時擔任指定打擊，生涯首個賽季先專注打擊。他說，經過20多場比賽，已漸漸適應中職節奏，不過每天打擊狀況都不同，臨場還需要調整。

蘇智傑業餘時幾乎沒擔任指定打擊，他說當然也想下場守備，擔任指定打擊，萬一攻擊遇到低潮，就難給球隊帶來貢獻。

蘇智傑說，前輩們攻守兼具，自己目前定位指定打擊，能在場下觀察並做好準備，只需要專心打擊，專注力可更提升。

已5轟進帳的蘇智傑，4轟是陽春砲，他希望加強得點圈的打擊，壘上有人時，若能發揮長打實力，對球隊幫助更大。蘇智傑昨3度得點圈打擊兩度敲安，貢獻3分打點。