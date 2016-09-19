驚喜影片耗時半年 差點請來朴贊浩

朴贊浩

〔記者倪婉君／桃園報導〕桃猿球團向陳金鋒致敬的影片，從構思到完成花了至少半年時間，副領隊浦韋青表示，其實直到前一天晚上，工作人員都還在修改影片。浦韋青透露，其實影片中的球星都很配合，像效力紅襪的上原浩治還錄了兩、三遍。

王建民

松坂大輔

在陳金鋒的引退儀式上，桃猿球團精心製作的影片引來極大尖叫聲。因為不只中職球星彭政閔、林智勝、郭泓志獻上祝福，王建民也特別「自拍」影片，還有以往遭陳金鋒轟全壘打的日籍名投上原浩治、松坂大輔，以及南韓朴贊浩，都在影片中亮相。

浦韋青透露，「因為網路上可以找到的金鋒經典影片，實在太多，球團一直在苦思其他創意，可以向金鋒致敬。」原本桃猿球團以為那些日籍球星會有顧忌，結果透過球團接觸後都一口答應，不但上原浩治一再重錄，松坂大輔也因為到現在都跟陳金鋒偶有聯絡，還在影片中表示，陳金鋒是他最有印象的台灣球員。

其實桃猿原本還打算邀請朴贊浩來台見證金鋒引退，但因為時間一直喬不攏而作罷。至於王建民則是透過經紀公司幫忙聯繫，他雖然不擅言詞，但硬是努力自拍、完成任務。

影片網址：

https://www.youtube.com/watch?v=FAoH7nNQShk&feature=youtu.be