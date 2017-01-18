爭取小小郭 設定「悍」衛7、8局

郭泓志若加昷盟富邦，將負責第7或第8局。（資料照，記者黃志源攝）

若加盟富邦 不當「終結者」

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將開訓第2天，投手群除復健中的羅嘉仁都進牛棚練投，總教練葉君璋表示，如果順利簽下郭泓志，角色將轉為負責第7或第8局的投手，至於開季首戰先發投手，除羅力不做第二人想。

葉總指出，富邦有意網羅被統一獅釋出的郭泓志，相關細節等他2月結束自主訓練自美返台再談，初步規劃是與黃勝雄、林羿豪構築牛棚最後防線，「他是右肩開刀，不影響投球，如果進來，應該以7、8局為主，最多就投1局，不會給他那麼大的壓力。」

因應倪福德將回任先發，羅嘉仁歸建時程不定，終結者暫定由黃勝雄、林羿豪負責，郭勝安也可以期待，牛棚其他投手有蔡明晉、林晨樺、張耿豪、羅華韋、賴鴻誠、蕭一傑、增菘瑋等人；對於陽建福選擇統一獅，葉總除了祝福也有遺憾，「我們都把他的46號準備好了，可惜被攔胡。」他苦笑說。

除了3名洋投，陳明軒、范玉禹、黃奕志、林政賢都朝先發方向栽培，去年選進的陳仕朋從二軍出發，「他們幾個的狀況都不錯，感覺已經準備好要打仗，我不擔心投手調整太快，快還有時間可以等，進度落後反而容易受傷。」

首戰先發 交給「勝投王」

3月25日是富邦接手後的第1場例行賽，先發投手已排定，葉總笑說：「就羅力啊，阿不然咧？人家是勝投王耶！」羅力自2015年回鍋中職後，連續3年擔任球隊開季首戰先發，是中職洋將第1人，連同Lamigo桃猿時期將是第4次擔任球隊開季首戰先發，追平兄弟象風神的紀錄（2000、2002、2004-05）。