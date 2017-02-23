台印首度合拍 盧一哥又告捷

盧彥勳（右）與43歲的印度老將佩斯首度合拍，驚險開胡晉級8強。（取自盧彥勳臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「寶島一哥」盧彥勳與「高齡」43歲的印度老將佩斯首度合拍，美國佛羅里達州的德雷海灘男網賽傳回捷報，7：6（9 ：7）、6：3 力退外卡的地主組合弗瑞坦吉羅／佛里茲，驚險開胡晉級雙打8強。

從亞、奧運一直到職業巡迴賽，其實盧彥勳與傳奇名將佩斯相識多年，還曾向亞洲老前輩開玩笑：「您打雙打超過20年了，換過搭檔近100人，也該找我啦。」如今總算難得破天荒合作，「台印聯軍」雖在首盤尾段與對手互破，戰線被拉進搶7，不過老經驗的兩人化解盤末點搶下，次盤又從開局落後咬回趕上，最終再度破發鎖定勝利。

賽後盧彥勳表示，雖然佩斯上年紀了，網前攻守範圍仍非常大，且拚戰精神旺盛，無愧為一流雙打好手。此行盧一哥雙線出擊，單打次輪還得挑戰英國第8種子艾德蒙，台英老少曾在去年辛辛那提名人賽會外交手一回，當時台將拚滿3盤接連搶7惜敗，如今有機會復仇。