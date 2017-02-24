經典4鬥士 病後大丈夫》火球男元鐘玄 抗癌東山再起

南韓隊元鐘玄克服癌症成功復出，並首次入選國家隊。（取自網路）

記者羅志朋專題報導

前言：2017年經典賽即將在3月6日開打，台灣、南韓、荷蘭和以色列分在A組激戰，4隊都有不向命運低頭的生命鬥士，其中蔣智賢和弗德有糖尿病史，葛瑞戈爾斯患腎臟病，元鐘玄罹大腸癌，4人克服病魔歷程或許不盡相同，激勵人心的故事卻同樣「經典」。

WBC代表國家：南韓

生日：1987.7.31（29歲）

身高／體重：182cm／83kg

守位／投打習慣：投手／右投右打

病史：大腸癌

生涯首度穿上國家隊球衣，代表南韓出征經典賽，29歲元鐘玄比任何球員都要珍惜，兩年前他罹患大腸癌，根本沒把握能重回球場，經過一番試煉，苦盡甘來。

高中畢業後元鐘玄進職棒加盟LG雙子，歷經右手肘受傷、當兵、轉隊到新軍NC恐龍，直到2014年他才首度上一軍，出賽73場，扮演牛棚要角。該年季後賽元鐘玄狂飆155公里速球，技驚四座，前途一片光明。

此時，老天爺彷彿對元鐘玄開了個大玩笑，2015年NC恐龍赴美國亞歷桑納春訓，元鐘玄數度頭暈、嘔吐，送醫檢查發現他罹患大腸癌，緊急將他送回國治療，整季報銷。該季全隊在球帽和頭盔繡上元鐘玄最快球速「155K」字樣，代表心與他同在，衷心祈禱。

2015年NC恐龍闖進季後賽，首戰邀請元鐘玄開球，全場球迷起立鼓掌，場面感人。克服癌症病魔，去年元鐘玄順利復出，出賽54場，戰績3勝3敗3救援17中繼、防禦率3.18，拿下東山再起獎，是陣中倚重的布局投手。

元鐘玄捱過手傷和罹癌難關，寫下動人篇章，首次當選國手就得面對高張力經典賽，南韓投手教練宣銅烈認為元鐘玄球速快（直球均速147公里）、三振能力強，絕對是牛棚重要戰力。