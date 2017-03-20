HVL》豐商「裡應外合」締男子4連霸

HVL男子組決賽由豐原高商對上福誠高中，豐商加油團在場邊賣力加油。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HVL高中排球甲級聯賽壓軸好戲，台中豐原高商於男子組決賽以27：25、30：28、16：25、25：19力克高雄福誠高中，奪得校史第7座冠軍，並成為史上首支在男子組締造4連霸的強權，寫下校史最輝煌的一頁。

台中豐原高商締高中排球甲級聯賽男子4連霸紀錄。（記者黃耀徵攝）

8輛遊覽車加油團 場邊給力

豐商昨共調動8輛遊覽車，約300多位同學及熱心家長，組成啦啦隊前來助陣，當球隊失分之際，他們便會喊出「沒關係！豐商保護你！」成為場上球員的最強後盾。

豐商教頭葉忠桂於102年開始執教，如今幫豐商締造輝煌4連霸，他說：「這一路走來真的很辛苦，學校很大力支持，動用非常多的資源幫助我們，球員也扛住極大的連霸壓力，寫下了光榮的歷史。」

奪得男子組MVP的隊長黃士展，平時場上總是很安靜，是很認真練習的球員，這回更將所有精神貫注在場上，他透露：「過去我在場上很安靜，選擇默默幫助球隊，但這場是我生涯首次如此賣力怒吼，希望能藉此帶動大家的氣勢，能奪冠與完成連霸，真的很開心，也為高中生涯畫下完美句點。」

另外，新北華僑高中昨以3：1打敗台南曾文農工，奪下季軍。