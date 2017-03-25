1萬5千分 艾德瑞吉11年達陣

馬刺艾德瑞吉攻下全隊最高23分，締造生涯15000分成就。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕西部戰績排名第二的馬刺，昨全隊穿上迷彩球衣，艾德瑞吉攻下全隊最高23分，以馬刺人身分締造生涯15000分成就，終場馬刺以97：90趕跑灰熊。

艾德瑞吉在聯盟打滾11年，前九季效力拓荒者，這是他在馬刺第二個球季，昨末節剩2分10秒時，他在M.加索面前跳投得分，生涯15000分達陣。

日前艾德瑞吉被檢查出心律不整，但他很快又回到場上，談到達成生涯得分里程碑，他表示，他只是盡力打球，想表現得更有主宰力，把握每次出手，而不是像年初時大多處於被動狀態。

馬刺季後賽首輪可能遭遇第七的灰熊，教練帕波維奇表示，這場兩隊防守都很強悍，球隊球的轉移流暢，失誤也不多，球員們打出一場好球。雷納德則表示，在季後賽前適應灰熊的高強度防守是件好事。