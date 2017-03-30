職棒轉播爭鳴 台美日千場伺候

體育頻道搶食職棒轉播大餅，今年直播中職、日職和美職大聯盟賽事合計超過1000場，創下歷史紀錄。圖為中職開幕戰盛況。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕隨著體育頻道競爭，搶食職棒轉播大餅，不惜下重本近身火併，今年包括中職、日職和美職大聯盟的電視台直播場次，合計超過1000場，創下歷史紀錄，棒球電視轉播覆蓋率堪稱世界第一。

台灣電視台今年直播場次統計

不受經典賽兵敗首爾影響，台灣棒球仍保持世界排名第4，且隨著各國職棒新球季開打，新舊傳統體育台、新媒體和網路平台百家爭鳴，「職棒轉播」成了兵家之爭最重要的手中籌碼。

緯來體育台和MOD愛爾達新球季將轉播日職巨人71場主場賽事。（資料照，記者張嘉明攝）

3電視台投入日職

光以競爭最激烈的電視台，今年因為緯來、愛爾達和ELEVEN SPORTS加入日職轉播，粗估各家電視台全年直播場次鐵定破千場（不含重複場次），以職棒3月底至10月底，7個月賽季，換算平均每月在台灣電視台140場以上直播、每週35場、每天5場，尤其假日從早到晚，最多會看到8-10場各國職棒賽，締造前所未見的轉播熱潮。

假日一天可看8-10場

這麼密集的轉播頻率，除印證棒球是台灣民眾首愛外，電視台搶攻市場占有率，有利可圖，不惜砸下更多預算，甚至開發電視以外的收視平台，如MOD、網路等。FOX體育昨更宣布推出多螢服務，與MLB簽訂5年的數位權利合作。

FOX副總張致平看到這波肉搏競爭潮，他說︰「我們不怕，今年還加碼轉播大聯盟和日職場次，只想把轉播做好，請最好的球評，開發更多收視平台。」

MOD愛爾達除了繼續握有中職4隊240場主場轉播權「護身符」外，愛爾達也表示，和巨人軍一口氣簽下5年的台灣新媒體轉播權，繼2009年後再度轉播日職，看好陽岱鋼掀起的巨人熱。

愛爾達簽5年「巨」約

2007年，王建民在洋基走紅後，大聯盟球賽轉播當道，連帶也庇蔭中職，雖然體育台沒有像現在一家接著一家搶著上架，但全年已經有超過500場轉播，如今才10年光景，轉播場次、頻道和平台都倍增。

相較轉播搶搶滾，今年棒球開季卻反常未見利多加碼，以中職球員為主的台灣隊經典賽慘敗，中職4隊規模連打第9年，考驗球迷耐性。日職亮點陽岱鋼養傷，台將全都未在開季一軍登錄，近年首見。大聯盟目前僅陳偉殷孤軍奮鬥，王建民去年戲劇化的搶占一席開季名單，感人焦點不再。

最終受惠仍是球迷

儘管如此，棒球仍是台灣國球，也是民眾茶餘飯後討論的話題，隨著球季加溫和台將陸續重回戰場，這波場外的轉播大戰將更加激烈，最終受惠的仍是廣大球迷。