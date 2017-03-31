《自由充電站》 電視輔助判決

電視重播輔助判決 適用七狀況

中職於2014年9月，將原本只用於全壘打與否的電視輔助判決，擴大至出局與否等判決，一旦球隊提出挑戰判決，會有4名人員檢視重播畫面，包括賽務部現場主管、審判委員、備審裁判和1名非當事人的場上裁判，通常為主審或一壘審，如果是本壘衝撞的判決，除主審之外的3名裁判都會和前3位人員一同檢視重播畫面。

3年前設立於紐約的大聯盟影像回放中心，每場比賽都有專人監控，透過至少12個角度的影像重播裁定最正確的判決，大聯盟一天最多有15場比賽，動用的資源和人力相當大。 （取自網路）

而為了減少影響比賽節奏，第3人出局的play須在10秒內提出挑戰，第3人出局前的挑戰則必須在30秒內提出。球隊單場若第一次挑戰成功，可以挑戰第二次，一場最多兩次。

（記者吳清正）