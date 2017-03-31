對決前東家後 增菘瑋心篤定

增菘瑋（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕相隔1009天，增菘瑋前天再度踏上一軍投手丘，首戰就碰上前東家兄弟，雖比官辦熱身賽少了點享受，但投完心情很篤定，最了解他的教頭葉君璋也相信他會越來越好。

增菘瑋前次在一軍登板已是2014年6月24日對義大，超過千天等待後，他已換上富邦球衣，前天對老東家中繼0.2局無失分。

葉總認為增菘瑋表現不錯，雖看出他太久沒投正式賽的不自在，像新人一樣緊張，但也說：「其實他表現一直都滿穩定，保持這樣就夠了，他還會再進步。」

增菘瑋不諱言，至今進球場還會緊張，但前天投完後，心情篤定又平靜，很清楚這感覺是興奮的，而非害怕，且對決前隊友讓他迅速提升專注力，跟2014、15年在兄弟的低潮壓力截然不同，不再擔心做不好。

「跟自己對話很重要，賢拜跟我說，自我對話要正向點，無論好壞都要享受，別擔心結果，上場就放開投。」增菘瑋說，葉總常提醒他再放一點，還要更享受比賽。

自己的好與壞，葉君璋全看過，這是增菘瑋最想加入富邦的主因；先前回台東綺麗珊瑚隊沉潛時，好友王勝偉、詹智堯和表哥陳鏞基也一路鼓勵，但當時爸媽最開心，因為兒子打職棒後第一次在家住了一年，父母都很安心，也支持他所有決定，繼續回職棒奮鬥。