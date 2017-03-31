少俠已是奶爸 現身依舊超人氣

田壘（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕2014年赴中國CBA發展的「少俠」田壘，昨抽空至新莊體育館觀賞老東家達欣比賽，吸引許多球迷爭相要求合影，人氣仍舊不墜。

田壘上季效力天津榮鋼，2月底返台後，都在處理困擾左腳踝傷勢，直到總冠軍賽第4戰才有空現身球場，他也偕愛妻與剛滿1歲的兒子田甜圈一起亮相。

田壘除了進行復健，還要花時間陪兒子，他自爆：「其實小孩對我有點陌生，但慢慢應該會比較好。」

田壘在2009年助達欣奪隊史首座冠軍，如今改以球迷身分看這批爭冠班底；他認為，球隊禁區有布拉坐鎮，大夥出手信心都很足夠，並沒有太多顧慮，且後場還由昔日戰友蘇翊傑領軍，整體實力極具競爭力。

田壘曾是SBL人氣球星，昨坐在1樓貴賓席，身旁同樣有爆滿球迷圍繞，讓他覺得球迷人數並未減少。至於何時能重返國內籃壇，重現「少俠丰采」，他笑說：「暫時還不知道！」