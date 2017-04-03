ANA Inspiration高球賽》台將龔怡萍獨撐 退至50名

龔怡萍第3回合只打出76桿，以總計216桿下滑至並列50名。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子大賽ANA Inspiration高球賽昨打完第3回合，美國好手湯普森以總計203桿躍至首席，兩桿之差領先挪威彼德森。

湯普森昨補賽完第2回合，已超越彼德森1桿躍居領先。第3回合再繳67桿，以低於標準桿13桿領先。

這是湯普森第3度在這場大賽打完54洞成為領先者，2014年她初嘗大賽封后跳入水池的滋味；去年她又在3回合打完後領先，可惜最後1回合打了73桿，未能舉起冠軍盃。

湯普森說：「過去的經驗總是幫助我很多，但現在我只想專注在比賽，專注在每一桿，而在打完一桿到下一桿之間放輕鬆，專心把擊球準備過程做好。」

彼德森昨打得也不錯，68桿完賽。南韓大軍朴仁妃、許敏姬、柳蕭然和韓裔澳洲好手李敏姬，以206桿並列第3。另外，美國魏聖美、克兒、法國艾榭兒和泰國名將艾莉雅都是208桿，還有機會拚搶冠軍盃。

唯一晉級的台灣女將龔怡萍，只打出76桿，總計216桿下滑至並列50名。