帶青棒太燒腦 王光輝嘆「不簡單」

王光輝回故鄉花蓮帶青棒，不忘關心兒子王威晨的動態。 （記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕王光輝辭掉國訓隊總教練後，回故鄉花蓮玉里高中擔任教練，最大的感想是「沒那麼簡單」，但仍有信心建立球員的態度與信心。

王光輝受總教練蕭良吉邀請返鄉，到職後住學校宿舍，只有週末才回台北，不滿1個月發現椎間盤突出，脊椎開刀植入8根鋼釘，目前只能慢慢走不能跑。

關心兒子

笑稱「比我差一點」

蕭良吉曾叮嚀王光輝，教高中不要想得那麼簡單，起碼要2、3個月才能融入。他原本不相信，後來發現所言不假，並深刻體認高中與成棒球員的不同，他笑說，「成棒的，你跟他講，他懂，大部分能做到；高中的，你講完不到1分鐘，他就忘了，要一直提醒。」

王光輝就算再忙，都不忘關心在中信兄弟隊的兒子王威晨的動態，「他下半季上一軍，表現還不錯，但還是差我一點啦，打冬盟也有幫助」，由於中職今年季後傳出多位球員涉及桃色糾紛，他也提醒兒子在交友方面要小心一點。

玉里高中提前5局以12：1扣倒上騰工商，努力走出月初球員在KTV慶生被臨檢發現喝酒的風波。校長江耀淇認為，球員多是原住民，部落裡有喝酒的習俗或傳統，此事是很好的機會教育，學校也已做出懲處，希望違規球員不再犯錯，外界也能以正向態度看待，學校與贊助商的支持都不受影響。