SBL》今重量級對決！布拉沒感覺

達欣布拉（中）今將與富邦塞勒正面對決。（記者廖聿偉攝）

為破解布拉障礙，富邦找來211公分、138公斤的塞勒。（資料照，記者林正堃攝）

達欣主題週 柯P頒冠軍戒

〔記者廖聿偉／新北報導〕SBL主題週活動，本週輪到達欣擔綱主角，球團已做好準備，包括安排知名本土樂團「玖壹壹」開賽後演唱會，還邀請台北市長柯文哲頒發冠軍戒指，周邊也會有胖卡車販賣美食，舉辦闖關活動和簽名會，要給球迷不一樣的籃球饗宴。

布拉：我的實力比較優

主題週首戰就上演精采好戲，今晚6點由戰績同為2勝1敗，並列聯盟龍頭的達欣和富邦勇士交鋒，兩隊重量級洋將布拉和塞勒的對決成焦點，達欣總教練范耿祥表示，「布拉身材上還是佔有優勢，只要他積極進攻，我們仍稍佔上風。」

上季最佳洋將布拉肆虐禁區，成為各隊頭痛的夢魘，為了破解「布拉障礙」，各隊找來「巨型中鋒」應戰，其中勇士迎來211公分、138公斤的大噸位洋將塞勒迎敵，對此，226公分、163公斤的「印度姚明」布拉霸氣回應，「其實沒什麼感覺，我的實力還是比較優。」

達欣前一場輸給璞園，布拉僅攻下12分，主因是璞園阻斷接球動線，勇士總教練許晉哲表示，「璞園防守策略很成功，節奏也掌握得很棒，勇士也會針對布拉設計多套戰術，期盼能降低他的破壞力。」

范耿祥認為，「布拉接不到球是很大的問題，但對手許多推、拉和扯的動作，裁判必須察覺，不要看布拉很壯碩，對手這些小動作，還是對他有很大的影響。」