中信女子高球賽》盧曉晴拚連霸 暖場秀對決恰恰

中信女子高球賽21日開打。（主辦單位提供）

〔記者陳人齊／綜合報導〕總獎金高達500萬台幣的2017中國信託女子高爾夫公開賽，將於12月21日點燃戰火，本屆有109位國內外好手競逐。尋求衛冕的台灣一姊盧曉晴，19日將先與中信兄弟球星彭政閔進行跨界對決，為台灣一年一度的高球盛會暖場。

中信女子高球賽今年邁入第6年，正賽開打前舉辦職業業餘公益配對賽，邀請中信兄弟球星彭政閔與眾多高球好手切磋球技，配對賽中若擊出平標準桿或低於標準桿的成績，大會將捐出5000元至100萬元，全部捐贈款項用以支持中國信託慈善基金會第33屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，提供弱勢孩童更多更好的教育資源和生活照顧，啟動善與愛的循環。

本屆賽事好手雲集，旅日好手盧曉晴將前來問鼎連霸，還有2014年冠軍、泰國萍帕頌（Pimpadson Sangkagaro），及2015年封后、泰國天才少女布薩巴甘（Budsabakorn Sukapan），盧曉晴在衛冕之路會有不少挑戰。

盧曉晴今年在日本LPGA表現亮眼，勇奪4座冠軍，累積獎金突破1億日圓，更在封關戰「理光盃女子日巡錦標賽」改寫賽史最低桿紀錄，手感相當火燙。對於即將到來的中國信託女子高爾夫公開賽，盧曉晴表示會全力爭取衛冕，盼用冠軍為今年球季畫下完美句點。

除盧曉晴之外，今年參賽的台灣好手還有葉欣寧、林子麒、謝瑀玲、程思嘉、郭艾榛、石昱婷以及侯羽桑等7人，賽事將在本月21日於桃園東方高爾夫俱樂部登場。