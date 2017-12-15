世桌年終賽》台奶爸組合 四強戰抗日

陳建安／江宏傑（後）攜手闖進世桌年終賽男雙4強。（資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕「奶爸組合」陳建安／江宏傑，昨在2017世界桌球巡迴賽年終總決賽，以3：1力退德國法蘭吉斯卡和丹麥葛洛斯的「跨國聯軍」，首度攜手闖進男雙4強，也是碩果僅存的台灣希望。

去年底奧地利公開賽4強賽，陳建安／江宏傑在局數2：1領先下遭法蘭吉斯卡／葛洛斯逆轉。這回他們做足了準備，賽前特別觀看對手的比賽影片，找出破解之道。昨再度交手，果然以11：7、11：7、3：11、11：9完成甜蜜復仇。

世大運遭逆轉 今拚復仇

陳建安／江宏傑今天將遭遇今年世錦賽銀牌大島祐哉／森園政崇，今年台北世大運4強賽，陳江配就是被這組日本黃金雙打逆轉。

陳建安表示：「我們和這組日本組合打過很多次了，彼此打法、優勢都很清楚，回去會再看一下世大運影片，再和小傑討論戰術。」

莊智淵、鄭怡靜皆吞敗

男單方面，連續18年參賽的36歲老將莊智淵，首輪強碰世界排名第2的中國名將樊振東，雖然演出超水準，頻頻打出精彩相持球，可惜第5局起被對手找回節奏，最後仍以2：4飲恨，苦吞對戰8連敗。

第3度參賽的鄭怡靜則未獲幸運之神眷顧，在關鍵第3局錯失7個局末點，還被新加坡好手馮天薇的幸運擦邊球絕殺，終場1：4敗北，無緣8強。

鄭怡靜和陳思羽的組合，女雙首輪也以1：3不敵香港組合杜凱琴／李皓晴，未能挺進4強。