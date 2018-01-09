中職》尋洋投？看土投？ 富邦赴澳找戰力

富邦球探沈鈺傑赴澳聯觀戰，引發外界關注是否網羅前中信球員。圖為前中信球員陳鴻文。（資料照，記者黃志源攝）

可能去確認陳鴻文狀況

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將將於1月15日展開春訓，隨著球探沈鈺傑正在澳洲觀看棒球聯賽，網羅前中信球員蔣智賢、陳鴻文、林煜清、張正偉的可能性逐漸升高。球團行銷總監陳俊池強調，沈鈺傑是去看洋將。

陳俊池指出，澳聯正在進行，有不少還不錯的球員，中職過去也用過澳洲球員，派沈鈺傑前往觀察，主要是看是否有適合的洋將人選，至於網羅前中信球員，球團是有掌握狀況，是否吸收還在全盤考量。

在澳聯本季防禦率、WHIP較佳的幾位先發投手中，有5人最近2年都在打獨立聯盟，有大聯盟或3A資歷的3人至少都32歲，以澳洲洋投過去在中職的成績，這些投手未必符合富邦的補強需求，確認陳鴻文狀況的機率應該大於觀察洋投。

球員差4人 等蔣刀清花？

中職去年12月2日公布各隊契約保留球員，富邦4週後釋出楊承駿，球員53人是各隊最少，扣除留給洋將的3個名額，距離上限60人剛好差4人，加上釋出楊承駿之前，已與經紀公司展開接洽，網羅前中信球員的可能性不斷升高。

林煜清、張正偉被中信釋出後，仍持續進行自主訓練，若本週完成簽約，都能在15日報到，蔣智賢、陳鴻文因澳聯球季到月底才結束，蔣智賢最快2月初、陳鴻文最晚農曆年後才能加入春訓。