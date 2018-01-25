體改四面楚歌 林德福：會完成國人期待

體改爆發爭議，體育署長林德福被點名下台負責。（記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕體育署預算遭凍結、署長林德福被點名下台負責，在體改過程中四面楚歌的林德福表示，體改絕不像外界想像般單純，他會繼續堅持下去。他說，立委暫時凍結預算，用意是期望改革能更完善，體育署會盡力做到最好，完成國人對體改的期待。

泳協理事長許東雄（中）重申全力配合體改。（資料照）

將成立選務督導小組

體改開放全民入會，傳出人頭會員弊端連環爆，讓體改公信力大減，對此林德福透露，除了繳費、繳交身分資料，以及將選舉通知寄到會員戶籍地址（非通訊地址，確認個人會員入會程序），以防制冒名會員機制外，近期也會成立選務督導小組，將透過具法律專長的第三方公正人士，和內政部專業的選務委員合作，共同監督，讓協會改選能以公平的方式進行。再來就是確認限制連記法的選舉方式。

被指控以人頭會員灌票的泳協，理事長許東雄昨回應，「日前已宣布退出理事長選舉，就是希望弭平選手和協會之間的衝突，絕對不可能操控選票。泳協全力配合體育署政策，也支持國體法和體育改革，未來若再被抹黑，將提告。」

另，申請入會數達1萬9271人、個人會員高居第二的足協，則因部分監理事爭權，送交國際足球總會（FIFA）的章程修法案受到杯葛，會員資料仍原封不動，協會運作形同空轉。秘書長陳威任強調，「2月10日的會員大會必須儘快修章，以符合體育法的版本，送交FIFA審核。期盼能加速進行，趕在改革大限前完成改選作業。」