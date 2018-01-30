悍將今年誰爆發? 克魯茲半個月後揭曉

克魯茲（中）指導林哲瑄（右）打擊。（記者徐正揚攝）

多了蔣花 團隊火力可期

〔記者徐正揚／高雄報導〕前中信兄弟客座打擊教練克魯茲今年雖然換了球衣，以正面、積極方向指導球員的方式卻沒改變，他認為，富邦悍將的打擊本來就很強，加入蔣智賢、張正偉後，今年的火力令人期待。

克魯茲過去兩年在中信擔任客座教練時，就覺得富邦是支打擊很棒的好球隊，很多球員的長打能力很出色，除了胡金龍、林哲瑄、林益全、高國輝，今年又加入蔣智賢、張正偉，只要這些主力打者不受傷，進攻火力會非常可怕。

克魯茲表示，加入春訓才第5天，明顯感受到球員的春訓準備做得很好，學習與吸收能力都很強，不論身體或心理的強度，都讓他對今年很有信心。

克魯茲不諱言，台灣球員很大的問題在於自信心不足，經常因小地方沒做好，狀況就一直往下掉，他也會針對這點著手，「我還沒看過全部的人，再給我半個月，我就可以告訴你，哪些人今年有機會爆發。」

再次與蔣智賢、張正偉同隊，克魯茲表示，這是個特別的緣分，因為前兩年共事過，彼此都很了解，「他們都是台灣棒球的球星，球迷買票進場就是要看球星。」

克魯茲的短期合約到4月底結束，5月底加入亞運國家隊教練團，富邦希望亞運結束後續聘。他表示，台灣人對他很好，他很喜歡台灣，早已把台灣當成第2個家，亞運後能否再來，要問老婆的意見，「我一年到頭都不在家，老婆會生氣的。」