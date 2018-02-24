NBA》詹姆斯火熱隊友冷 「交易行情」告終

騎士詹姆斯（右）昨身手依舊，單場32分、9籃板與8助攻，無奈等不到隊友火力支援吞敗。（路透）

末節扛14分 隊友最後10投皆墨

〔記者林岳甫／綜合報導〕「大帝」詹姆斯昨天依舊大展全面身手，卻難以挽救隊友的低迷狀況，終場騎士103：110敗給巫師，4連勝告終，無緣延續明星賽前的「交易行情」。

詹姆斯繳出32分、9籃板與8助攻，末節他試圖力挽狂瀾，單節貢獻14分，但卻是全隊在最後9分30秒唯一有得分紀錄的人，隊友則是10投皆墨。

騎士在交易大限前，換來4位即戰力G.希爾、胡德、克拉克森及南斯，但他們此仗無人得分上雙，合計28投僅中11球，命中率39.3％遜於前兩場的51.4％。

4位即戰力 昨無人得分上雙

克城軍另一敗因在於三分線手感低迷，全隊出手35次中8顆，命中率22.9％，不如巫師的40％及12顆。詹姆斯表示，「對手確實打得比我們好，但大家都有不錯表現，在落後下仍展現拚勁。」

巫師全隊送出29次助攻，二當家畢爾貢獻18分、9助攻，控衛史托倫斯基17分、8助攻。

巫師不僅拉出4連勝，且一哥沃爾因傷缺陣後更取得8勝2敗，畢爾說，能在下半季首場打敗強敵騎士，是全隊努力得到的結果，也是好的開始。