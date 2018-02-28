「金牌」長庚醫療 照護擴及中學選手

長庚醫療團隊昨舉辦春酒，眾星雲集。（長庚運動醫學提供）

盧彥勳去年底右肩受傷，期盼能在4月復出。（長庚運動醫學提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕長庚運動醫療團隊昨舉辦新年春酒，全場眾星雲集，包括世大運鞍馬金牌李智凱、旅美網壇好手盧彥勳和世大運羽球男單金牌王子維等頂尖運動員齊聚一堂，感謝長庚過去一年的照料。

年投5千萬發展運科

長庚醫療體系近年致力於選手照護，並延續運動員生涯，據長庚提供的資料，該院自2014年起，每年投入5千萬台幣，結合了15科、上百位醫療人員發展運動醫學，今年立下新願景，要再向下扎根，擴大照護到國高中及潛力選手，已規劃增加照顧12所高中、14所國中之體育學生，照護人數從158人增加至854人，成長4倍多。

盧一哥期盼4月復出

去年冬訓傷到右肩的盧彥勳，被迫退出年初的澳網，經長庚治療後已逐漸康復，但仍趕不及3月的印地安泉和邁阿密網賽，盧一哥表示，「上了年紀復元進度較慢，目前跟著專業的團隊復健，一切按部就班，期望4月之後能復出。」

世大運金牌李智凱於里約奧運前夕練習時受傷，導致右腳內側骨裂和韌帶撕裂傷，經過長庚醫療的照護，讓他在世大運重返顛峰，風光摘金。李智凱透露，「醫療團隊就在國訓中心，對我幫助很大，若身體不適，經過醫生評估正常，就能安心地訓練，如果醫生認為需要休養，那也能盡快治療，改變訓練課表，避免二度傷害。」

另外，長庚醫療體系已率先引進「高階3D動態分析影像系統」，建構專業運動分析與訓練中心，並結合運動科學，期盼更有效率且精準地幫助選手，讓運動員無後顧之憂，為國爭光。