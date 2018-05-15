關心亞運備戰 賴揆：必要時可包機

2018/05/15 06:00

行政院長賴清德（左）昨到左訓關心亞運備戰狀況，由球后戴資穎（右）代表接受加菜金。（記者方志賢攝）

〔記者方志賢、卓佳萍／綜合報導〕行政院長賴清德昨到左營國家運動訓練中心，為備戰亞運的選手加油打氣，他要求做好食衣住行的生活照顧，讓選手無後顧之憂，另外選手、教練出國參賽，「必要的話可以包機」，讓選手有更多精力、體力留在賽事，不用為雜事分散注意力。

賴清德昨由行政院秘書長卓榮泰、政務委員張景森、教育部長吳茂昆等人陪同前往國訓中心，聽取國訓中心執行長李文彬簡報備戰8月亞運培訓狀況，並致贈加菜金，由羽球世界球后戴資穎代表接受。

賴清德表示，為備戰雅加達亞運會，他要求教育部及體育署做好選手生活的照顧，在食方面，不僅要營養、衛生，還要有多種口味，適合選手的需求，住的方面，正在興建的宿舍工程要如期如質完工，做好選手的各項服務，讓教練放心訓練，不用擔心選手食衣住行的問題。

賴清德指出，為讓體育向下扎根，也將舉辦國際賽事與國際接軌，前瞻建設今年已編列經費36億元、4年共百億元舉辦國際賽事，出國參賽的教練和選手，也可升等坐商務艙，不用去擠經濟艙。

戴球后任國訓董事 許一座羽球專用館

另外國訓中心董事會有15名董事，其中1名董事最近離職，董事會聘請戴資穎遞補遺缺。賴清德也希望，戴資穎若發現國訓中心有任何食衣住行及訓練相關問題，可直接反映並請執行長來改善。戴資穎也提出建言，希望台灣早日蓋出一座符合國際規格的羽球專用館，提供選手訓練與舉辦國際賽事。

國訓中心斥資100多萬元添購超低溫冷凍艙，賴清德參觀時，安排1名男選手實地進艙示範。（記者方志賢攝）

賴清德等人也參觀國訓中心防護室、重訓室、競技體操場及羽球場等，了解選手們訓練的情形。其中國訓中心斥資100多萬元添購超低溫冷凍艙，透過超低溫瞬間恢復選手疲勞，賴清德參觀時，還安排1名男選手實地進艙示範。

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