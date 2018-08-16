亞洲盃》抗日遭大逆轉 我男排再拚亞運

卡達隊逆轉封王。（排協提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第六屆亞洲盃男排賽季軍賽昨湧進超過4500名球迷為台灣隊吶喊，只可惜台灣隊在激戰5局後，以25：21、25：20、30：32、27：29、15：17遭日本隊大逆轉，以第四名作收，仍追平隊史最佳。

台灣男排黃建逢攻下全隊最高22分。（記者黃耀徵攝）

台灣隊今天將啟程前往雅加達，賽前遭對手絕地大反攻，「台灣隊長」陳建禎表示，這樣輸球真的很不甘心，他打了3次亞洲盃都是第四名，但他會趕快收心，專心準備亞運賽事。

含恨拿第四 精神可嘉

先發上陣的黃建逢攻下全隊最高22分，但未能助隊贏球，他失落地說，對這樣結果很遺憾，因為全隊任務就是去拚第三，但大家都盡力了。

談到亞運，黃建逢表示，不管打先發、替補，他心態都是一樣，也想拚獎牌，希望每個人都做好本分，幫助球隊變更好。

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總教練︰亞運更有信心

總教練陳裕安認為，雖然遭逆轉仍有收穫，尤其這次比賽展現出的精神力，讓大家前進亞運更有信心。他表示，從亞洲盃細節凸顯出問題，球隊要打得更細心，他也會再跟舉球員溝通，打出想要的節奏。

台灣男排首戰將於20日迎戰強敵南韓，陳建禎說，現在就是抓第一場，希望頭過身就過。

卡達逆轉伊朗封王

卡達在決賽以局數3：2逆轉擊敗尋求衛冕的伊朗，首度在這項賽事封王，伊朗第二度屈居亞軍。