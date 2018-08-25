中職》第一指名值多少 悍將、猿還在喬

富邦悍將選秀狀元戴培峰的簽約狀況，球迷都十分關注。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職4隊和新秀的談約工作都進入尾聲或告一段落，除了兄弟李振昌的身價已出爐，其他3隊的第一指名「值」多少，都將在下週揭曉，成為職棒圈近期最受注目的話題。

兄弟最速 統一全簽+1

今年中職選秀在7月2日結束後，兄弟和統一獅目前都已談完，富邦悍將和桃猿則各只剩第一指名的戴培峰和翁瑋均尚未談妥，但也都會在下週五議約期限之前敲定。

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中信兄弟明賽前將辦「菜鳥日」，介紹「新兄弟」。（取自兄弟Fans Club）

兄弟是今年談約動作最迅速的球隊，7月10日就宣布以月薪62萬的3年半合約簽下李振昌，更在17日就已完成7名新秀合約。兄弟昨在澄清湖主場之戰因雨延賽，若明天比賽能順利進行，也將在賽前舉行「菜鳥日」，向球迷介紹「新兄弟」。

戴培峰挑戰廖健富價碼

統一獅的速度也不俗，本週已完成古林睿煬等7名新秀合約，另簽下落榜世大棒強打施冠宇，將在下週三替這8人舉行加盟記者會，並一併公布簽約金及薪資。榜眼古林睿煬的價碼最受各界關注，可望以簽約金550萬和激勵獎金150萬元、月薪5萬加盟。

桃猿第1輪選進的投手翁瑋均，簽約金希望能衝破500萬元。（資料照，記者黃志源攝）

富邦悍將今年選進10人最多，除了狀元戴培峰之外，其他都已談妥。戴培峰能否超越去年桃猿捕手狀元廖健富的555萬，則是一大看點。

翁瑋均目標破500萬

至於桃猿第1輪選進的投手翁瑋均目前也仍在議約，是否能如他個人期待衝破500萬元簽約金，讓今年第1輪3名新秀簽約金都站上500萬大關，則是另一焦點。

（整理：記者倪婉君）