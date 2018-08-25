「舉」進義大利 楊怡真女排第1人

楊怡真（中）將加入義大利超級聯賽一級球隊，成為台灣女排第一人。右為前台灣隊外籍教練費德。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕繼「光頭神舉」黃培閎後，又有台灣選手進軍義大利聯賽，這次是女排好手「小羊」楊怡真，她正式加盟義大利超級聯賽一級球隊Filottrano LARDINI，成為台灣女排第一人。

楊怡真下個月初將前往義大利加入球隊訓練，昨與媒體分享加盟的好消息，也當場秀義大利文，流暢地說出1到10的數字。對舉球員而言，場上暗號大多是數字，她也以此入門。

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回想尋找旅外機會的過程，楊怡真透露，一度懷疑人生，感到很徬徨，因為歷經漫長的等待，可能什麼都沒有，但還是讓她盼到這個夢寐以求的機會。

直接挑戰一級，楊怡真表示，自己適應力很快，希望多方學習，也想跟隊友們切磋，讓自己更進步。

楊怡真能一圓旅外夢，目前定居台灣的前國家女排隊義大利籍教練費德居中牽線，功不可沒，他與LARDINI隊教練為舊識，也知道這支球隊願意起用外籍舉球員，雙方達成共識，促成合作。

擁有47年隊史的LARDINI去年正式升為一級球隊，舉球員都來自亞洲，除了楊怡真，另一位是日本國家隊舉球員富永曆，楊怡真9月先到義大利與球隊會合，將擔任練習賽的主力舉球員。

另外，台灣女排也在亞運奮戰，前天對越南在預賽開胡，今將面對分組墊底的印度，將尋求二連勝，力拚晉級機會。