美聯年度MVP 貝茲有望出線

紅襪貝茲打擊率為美聯最佳，更是史上首位達成「雙30」的打擊王。（資料照，法新社）

大聯盟年度MVP今早壓軸揭曉，美聯呼聲最高的是冠軍隊紅襪「核彈頭」貝茲，但天使楚奧特、印地安人拉米瑞茲都不是省油的燈，票選結果備受矚目；國聯則是釀酒人耶利奇最被看好，強壓小熊巴耶茲、洛磯艾倫納多，有機會和貝茲雙雙首度獲獎。

〔記者郭羿婕／綜合報導〕紅襪貝茲、天使楚奧特、印地安人拉米瑞茲，3位本季超過30轟20盜的全能球員，攻守都很優異，使美聯MVP入選名單譜出華麗三重奏，就看誰能在這場激戰出線。

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貝茲在外野的出色防守早已撐起一片天，攻擊數據也亮眼，今年打擊率0.346為美聯最佳，上壘率0.438、長打率0.640，繳出32轟、30次盜壘成功，並有80分打點，成為史上首位達成「雙30」的打擊王。

貝茲10月剛滿26歲，2016年曾名列美聯MVP票選第2，當年就是輸給楚奧特，此次無論成績、勝算都更好，多數美媒認為，他夠格收下生涯首座MVP，預測貝茲勝出的Yahoo Sports形容：「有什麼是他辦不到的嗎？」

27歲楚奧特 3度叩關

楚奧特前6年都在MVP票選前4名，曾於2014、16年獲獎，本季帶著0.312打擊率、全大聯盟最佳的0.460上壘率、高居第3的0.628長打率，三度叩關年度最大獎，再次確立地表最強棒球員的地位，而他現在才27歲。

同逾雙30 拉米瑞茲能逆襲？

26歲內野手拉米瑞茲也不容忽視，Yahoo Sports直指他是最被低估的選手，去年打出生涯年，今年再升級，39轟、105分打點、0.387上壘率、34盜、106次保送都創生涯新高，且只有他和貝茲完成單季30轟30盜，不是沒機會扮黑馬。

26歲印地安人內野手拉米瑞茲。（資料照，美聯社）

天使隊楚奧特。（資料照，美聯社）