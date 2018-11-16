國聯塞揚獎》防禦率無敵 10勝德葛隆告別悲情

大都會德葛隆以1.70無敵防禦率，獲得國聯塞揚獎肯定。（資料照，路透）

象徵年度最佳投手的大聯盟塞揚獎（Cy Young Award）昨公布，國聯頒給大都會王牌德葛隆，擺脫整季悲情；美聯由21勝的光芒史奈爾榮膺，雙雙寫下不同的紀錄，兩聯盟都由防禦率低於2的強投勝出，更是1972年以來首見。

〔記者郭羿婕／綜合報導〕季前被問到今年目標，大都會強投德葛隆堅定喊出「贏得塞揚獎」，結果預告成真，即便整季僅拿10勝（9敗），仍首度獲塞揚加冕，成為史上單季最少勝的先發投手得主。

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單季最少勝塞揚獎得主

在國聯塞揚票選中，德葛隆拿到美國棒球作家協會壓倒性的29張第1名選票，第2名則是1張，總分高達207分，和挑戰3連霸的國民巨投薛哲完全相反，薛哲僅有1張第1名選票，總分是123分，今年18勝7敗、防禦率2.53也很搶眼，可惜無緣再得獎。

德葛隆本季出賽32場，只有4場非優質先發，投217局僅次於薛哲，防禦率1.70無人能敵，每局被上壘率0.91，另有269K，成為隊史抱回塞揚的第4人，他說：「非常榮幸贏得獎項，能和偉大的大都會名將齊名，包括席佛（Tom Seaver）、古登（Dwight Gooden）和迪基（R.A. Dickey），也特別感謝隊友、教練與家人。」

30歲的德葛隆投出壓制力，踢掉前2年都榮登國聯塞揚的薛哲，儘管打線不捧場，平均每場只幫他攻下3.5分，但德葛隆不以為意，他說，每5天先發一次，唯一想法只有繼續為球隊爭取奪勝機會，控制自己所能掌握的部分。