UBA週日開戰 國體、健行打頭陣

UBA大專籃球聯賽昨舉行記者會，為週日開打的賽事暖身。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽週日（25日）點燃戰火，男子組率先在醒吾科大登場，衛冕軍國立體大隊長楊盛硯表示，目標先放8強，再一步步往上挑戰。

男一級預賽維持16隊進行單循環、分4階段進行，取前8強晉級複賽，最後打出4隊進入決賽，前2階段分別於醒吾科大及義守大學舉辦；女一級賽事則以12隊進行預賽單循環，前2名直接晉級決賽，另外3至6名的隊伍將進行交叉對決，爭取最後兩張門票。

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女子組下月10日開打

男子組賽事首日上演去年冠軍戰戲碼，由國體大出戰健行科大，去年衛冕失利的健行射手謝亞軒盼能率隊重返榮耀，他說：「第一場要對上去年冠軍，希望贏球能提升全隊士氣，而身為學長，我也會和學弟們多溝通，大家多開口，一起成長。」

女子組12月10日在台灣大學登場，衛冕軍文化大學徐玉蓮喊出目標5連霸。至於備受關注的佛光大學姊妹花羅培甄、羅培儀成為外界關注焦點，羅培甄透露，平常會和妹妹交流在場上的感覺，她也希望妹妹上大學後能維持過去的射手本色，用外線火力幫助球隊；兩人也設立目標，期待大學時期至少能一起拿下一座冠軍。