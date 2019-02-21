棒球明星陽建福 下鄉苗栗培育基層好手

陽建福一對一指導球員每個動作細節。（記者鄭名翔攝）

［記者鄭名翔／苗栗報導］39歲的職棒巨星、多次入選台灣隊國手擔當先發投手重任的陽建福，暫時褪下職棒戰袍，走入基層棒球，擔任苗栗縣私立大成高中棒球隊客座教練。陽建福表示，不希望將球技留在自己身上，而是期許能投注在小球員身上，為國家培育更多棒球好手，未來在各個賽場上都能發光發熱。

前職棒球星陽建福（右）傳授球員投球技巧。（記者鄭名翔攝）

陽建福暫時褪下球星身分，到苗栗大成高中棒球隊擔任教練。（記者鄭名翔攝）

被外界譽為「滑球王子」的陽建福，曾效力中華職棒興農牛隊、義大犀牛隊、統一獅隊，更曾多次入選國家隊，扛起本土強投招牌力退國際強權，在棒球界地位舉足輕重。

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而目前暫時卸下職棒球員身分，陽建福在大成高中棒球隊教練梁逸姍力邀之下，去年底下鄉來到苗栗指導基層青棒。儘管球員戰績顯赫，但卻未曾有執教經驗，他也坦言，在傳授球技的過程中也遇到許多困難，自己也正在學習、累積教練經驗，並陪著孩子們一同成長。

陽建福說，儘管苗栗球員素質不如其他縣市名校球員，但態度、品行、禮貌皆屬一流，更願意認真苦練，自己也盡可能灌輸正確觀念，要求球員勤作筆記，不厭其煩重複指導同樣動作，同時也身體力行親自整理球場，讓小球員們看見對投入棒球運動的熱忱與尊重。

陽建福強調，棒球無法一步登天，想當頂尖球員就必須苦練，許多小球員受到啟發，也會把握時間自主練習，而他也希望將一身好球技毫無保留傳授，除了為苗栗開拓棒球視野，並為國家培育更多基層棒球人才，使小球員們能在築夢路上獲得指引，未來在紅土上發光發熱。

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