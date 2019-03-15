中職》第二座「桃猿主場」！桃捷A19站化身棒球場

桃猿啦啦隊LamiGirls示範在休息區內打卡拍照。（記者許倬勛攝）

［記者許倬勛／桃園報導］中華職棒邁入30週年，下週末開幕賽將開打，為力挺「桃猿主場」，桃園捷運公司將比鄰球場的機捷A19桃園體育園區站打造成棒球場，將牛棚練習區、球員休息區、看台區搬進車站內，穿堂地版更鋪滿人工草皮，擬真感十足，今天正式啟用，讓球迷搭桃捷看球，還可在站內拍照打卡，體驗當球星的快感！

A19站內鋪上人工草皮、擺置壘包，完美還原桃猿主場。（記者許倬勛攝）

民眾可在「球員置物櫃」借用球衣、球帽、手套等打卡拍照。（記者許倬勛攝）

站內座位區牆上有計分板彩繪。（記者許倬勛攝）

「一支安打！一支安打！」A19棒球主題車站擬真，宛如一座遊樂場，市長鄭文燦下午出席啟用典禮玩心大起、化身球員，一會兒戴上手套在牛棚區練投，一會兒站上打擊區揮棒，繞行「球場」內的壘包，完成打席後，他卸下裝備後回到休息區加油吶喊，不時回頭望牆上的手動計分板，模擬看隊友比賽情境，逗樂眾人，鄭文燦笑說：「我扮選手看起來也很專業！」

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桃園市長鄭文燦練習揮棒。（記者許倬勛攝）

鄭文燦說，A19站與球場僅一線之隔，機捷通車2年來已成球迷看球的交通工具首選，桃猿隊只要有比賽，據統計約有600人會搭機捷前來，在冠軍戰及季後賽期間，單場比賽搭乘人數逾2千人。

鄭文燦說，為體貼球迷，市府自前年起與機捷合作，推出「捷乘應猿」方案，只要觀看桃猿隊主場球賽，搭機捷到A19站皆回程免費，方便又快速，也能提升桃捷運量，打造雙贏。

中職23日將在桃園國際棒球場舉辦開幕戰，由去年總冠軍賽組合Lamigo桃猿隊與統一獅隊交手，桃捷公司表示，民眾只要23、24日在A19車站（付費區內）拍照打卡上傳個人臉書，並tag桃園捷運A19棒球車站，就可獲得限量棒球鑰匙圈一個。

民眾只要於23日、24日在機捷A19站內打卡拍照，即可獲主播徐展元手中的棒球鑰匙圈。（記者許倬勛攝）

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